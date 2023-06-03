Серия взрывов в Бердянске: ВСУ продолжают обстреливать Запорожскую область

0:40 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Военный аналитик Рыбарь сообщает о том, что укронацисты в очередной раз подвергли массированному обстрелу Запорожскую область. Под огнём киевского режима вновь оказался город Бердянск.

Фото: ngu.gov.ua

Около получаса назад в Бердянске прогремело несколько взрывов. По предварительным данным, системы ПВО армии РФ успешно перехватили шесть украинских ракет.

Система ПВО ранее сработала и в Мелитополе. По информации местных жителей, пять взрывов прозвучало в северном пригороде.

Сведения о разрушениях, жертвах и раненых пока не поступали.