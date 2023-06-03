Военный аналитик Рыбарь сообщает о том, что укронацисты в очередной раз подвергли массированному обстрелу Запорожскую область. Под огнём киевского режима вновь оказался город Бердянск.
Около получаса назад в Бердянске прогремело несколько взрывов. По предварительным данным, системы ПВО армии РФ успешно перехватили шесть украинских ракет.
Система ПВО ранее сработала и в Мелитополе. По информации местных жителей, пять взрывов прозвучало в северном пригороде.
Сведения о разрушениях, жертвах и раненых пока не поступали.
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