Новый фронт в зоне СВО: серьёзные бои идут на границе Белгородской и Харьковской областей

0:43 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Военные аналитики Украины подтвердили сегодня информацию о том, что ВС РФ перебросили подкрепления и приступили к интенсивным боевым действиям для уничтожений позиций ВСУ на Харьковском направлении.

Фото: mil.ru

Телеграм-канал "ОперацияZ.Военкоры Русской весны" сообщает об оперативной обстановке на границе. Артиллерийским и миномётным ударам систематический подвергаются Валуйский и Шебекинский районы Белгородской области.

Несколько артударов зафиксировали сегодня недалеко от населённого пункта Муром. Артиллерия и авиация армии РФ совместно обстреливают приграничные территории с помощью ударных беспилотников.