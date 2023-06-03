Военные аналитики Украины подтвердили сегодня информацию о том, что ВС РФ перебросили подкрепления и приступили к интенсивным боевым действиям для уничтожений позиций ВСУ на Харьковском направлении.
Телеграм-канал "ОперацияZ.Военкоры Русской весны" сообщает об оперативной обстановке на границе. Артиллерийским и миномётным ударам систематический подвергаются Валуйский и Шебекинский районы Белгородской области.
Несколько артударов зафиксировали сегодня недалеко от населённого пункта Муром. Артиллерия и авиация армии РФ совместно обстреливают приграничные территории с помощью ударных беспилотников.
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Харьковская область должна войти в состав России, считает полковник Анатолий Матвийчук.