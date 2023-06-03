На территории временно оккупированного киевским режимом Днепропетровска прогремело только что несколько громких взрывов.
Лидер движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов проинформировал об этом, уточнив, что бойцы ВС РФ наносят массированные удары по позициям противника, используя ракеты "Искандер-М".
Подавляющее большинство бомбоубежищ и других укрытий в Днепропетровске по-прежнему остаются закрытыми, подчеркнул Рогов.
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