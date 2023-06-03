Боевики киевского режима в настоящее время активно прячут РСЗО HIMARS. Укронацисты сейчас предпочитают не подвозить американское вооружение к линии соприкосновения огня. Корреспонденты РИА "Новости" пишут об этом со ссылкой на соответствующее заявление врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо.
Напомним, ранее Сальдо проинформировал о том, что укронацисты перекинули артиллерийское вооружение на херсонское направление из Одесской, Запорожской и Николаевской областей.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Харьковская область должна войти в состав России, считает полковник Анатолий Матвийчук.