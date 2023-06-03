Врио главы Херсонской области Сальдо: боевики ВСУ прячут HIMARS подальше от линии огня

0:34 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Боевики киевского режима в настоящее время активно прячут РСЗО HIMARS. Укронацисты сейчас предпочитают не подвозить американское вооружение к линии соприкосновения огня. Корреспонденты РИА "Новости" пишут об этом со ссылкой на соответствующее заявление врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо.

Фото: Кубанские новости

Напомним, ранее Сальдо проинформировал о том, что укронацисты перекинули артиллерийское вооружение на херсонское направление из Одесской, Запорожской и Николаевской областей.