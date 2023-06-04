В США назвали реальную причину поддержки киевской власти

1:03 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Вашингтон, отправляя Киеву боеприпасов и вооружения на миллиарды долларов, думает вовсе не об Украине.

Фото: m.politnavigator.net

Об этом рассказал в свой статье обозреватель The Washington Post Марк Тиссен. В своём материале он раскрыл, какие цели преследуют США.

"Победа над Россией на Украине принесет РФ "дивиденды поражения", позволив Соединенным Штатам перенаправить ресурсы из Европы на Тихоокеанский театр военных действий для противодействия Китаю", — отметил автор.

За время военной специальной операции количество выступающих против военных поставок ВСУ в Штатах выросло с 9 до 40 процентов. Но в Белом доме намерены использовать полученные дивиденды от проигравшего Кремля, чтобы в дальнейшем контролировать важную зону в противостоянии с Пекином.

А "право украинского народа на независимость", "демократическое будущее Украины", "борьба с диктатурой" в целях накачки Украины оружием не значились с самых первых дней конфликта.

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