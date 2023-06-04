РИА Новости: "Солнцепёк" уничтожил пункт дислокации ВСУ

1:15 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Армия России тяжёлыми огнеметными системами "Солнцепёк" уничтожила пункт дислокации боевиков ВСУ.

Фото: rusvesna.su

Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на главу пресс-центра группировки "Восток" подполковника Олега Чехова.

По сообщению, удар был нанесён по н. п. Гуляйполе.

Также есть информация об уничтожении артиллерии, бронемашины и машины украинских националистов в районе Екатериновки и Сухих Ялов при помощи ударного дрона "Ланцет".

Также в районе село Шевченко артиллерийским ударом уничтожены личный состав ВСУ и склад боеприпасов, сообщил Чехов. Среди других целей — "опорник" бандеровцев в районе Времевки, пункты временной дислокации ВСУ у Великой Новоселки и Полтавки, а также миномётный расчет у Новомихайловки.

Помимо этого, ликвидирован личный состав армии Украины в Полтавке, склады боеприпасов в Малой Токмачке и Новоданиловке, боевики на позициях в Малых Щербаках. Также уничтожен опорник в районе Новоандреевки, САУ "Мста-Б" в Червоной Кринице и гаубица Д-30 в Новоивановке.

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