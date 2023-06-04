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В Крыму сбили пять украинских БПЛА, ещё четыре посадили средствами РЭБ

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Силовые структуры

Над Крымом обнаружили девять украинских БПЛА, пять из них удалось полностью ликвидировать, остальные четыре — заглушить при помощи средств РЭБ. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксёнов.

В Крыму сбили пять украинских БПЛА, ещё четыре посадили средствами РЭБ
Фото: РИА Новости

"В результате ночной атаки жертв и пострадавших нет. Прошу всех соблюдать спокойствие".

Отмечается, что падение одного из беспилотников в Джанкое стало причиной повреждения трёх жилых домов и двух автомобилей. Другой неразорвавшийся беспилотник обнаружили в частном доме — перед его разминированием 50 человек эвакуировали в пункт временного размещения.

Напомним, ранее поступила информация, что российские войска нанесли удары по двум лодкам и двум пикапам украинских боевиков, не позволив ВСУ захватить реку Днепр. По предварительным данным известно о гибели 37 украинских солдат и более 20, которые получили ранения.

 

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Автор Александра Князькина
Александра Князькина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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