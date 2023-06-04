Сивков: НАТО готовит два новых фронта против России

1:25 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Американские генералы прекрасно понимают, что Украина не может осуществить контрнаступление имеющимися силами. Вероятно, не удаётся также обеспечить и политико-дипломатическое сопровождение для этого наступления, что, конечно, радует. Но в этих условиях, понимая, что вопрос поддержки Киева зашёл в тупик, Запад пошёл ва-банк. Такое мнение высказал военный эксперт Константин Сивков на YouTube-канале "День".

Фото: flickr. com

События развиваются с невероятной скоростью, счёт идёт буквально на дни, заметил аналитик. Запад готовит два новых фронта против России — Молдавский и Польский, считает он.

"И польский фронт очень быстро превратится во фронт войны уже не просто против прокси-сил НАТО, а с самим НАТО. И в этом контексте очень показательным является заявление Соединённых Штатов о полном прекращении взаимодействия с Россией по Договору о стратегических наступательных вооружениях", — объяснил Сивков.

Для России это означает только одно — вполне возможно, что речь пойдёт о массированном ракетном неядерном ударе с целью нейтрализации части российских ракетно-ядерных сил с использованием ракет "Томагавк", если развитие ситуации на Украине и в прилегающих регионах пойдёт в неблагоприятном для США направлении, заключил эксперт.

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