Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Владимир Сальдо: у киевских властей — новая фаза истерии
В ISW из США заявили о начале режима тишины перед контрнаступлением ВСУ, который начали власти Украины
Бывшего разведчика ВС США Риттера привела в изумление услуга в российских городах, которой нет даже в Нью-Йорке
Рогов сообщил о взрывах в Мелитополе
Комбат "Востока" Ходаковский заявил о попытке прорыва войск ВСУ и группировке ударного кулака
Jeep разрабатывает внедорожники, которые смогут самостоятельно передвигаться по бездорожью
Очевидцы: севастополец сбил квадрокоптер палкой и добил его лопатой
На автомобили "Москвич 3" и "Москвич 3е" значительно повысились цены
Роскошная удлиненная Vesta NG: перемена для чиновников

Военный аналитик Рыбарь прокомментировал заявление Минобороны РФ об уничтожении цеха ВСУ по сборке БПЛА в Днепропетровске

1:10
Силовые структуры

Российское оборонное ведомство отчиталось о том, что бойцы армии РФ применили высокоточное оружие для ликвидации украинского цеха по сборке беспилотников, располагавшегося в Днепропетровске. Заявление Минобороны РФ прокомментировал военный аналитик Рыбарь.

Военный аналитик Рыбарь прокомментировал заявление Минобороны РФ об уничтожении цеха ВСУ по сборке БПЛА в Днепропетровске
Фото: live24.ru

"Ещё в апреле мы писали, что на базе конструкторского бюро "Южное" и завода "Сфера" в Днепропетровске налажен процесс сборки и модернизации уже имеющихся разведывательных экземпляров в ударные комплексы дальнего действия, — заявил Рыбарь. — В "Сфере" оборудованы подземные комплексы для защиты от ударов ВС РФ. Аналогичный процесс идёт и на мощностях промышленной компании "Девиро"".

Военный аналитик акцентировал внимание на том, что украинское правительство диверсифицировало производство с целью обеспечения мер безопасности.

На сегодняшний день совершенно неясно, какой именно объект поразили войска РФ. Между тем, если судить по зафиксированным минувшей ночью взрывам, то удар пришёлся точно по цели, резюмировал Рыбарь.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Светлана Куркина
Светлана Куркина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Вши, сифилис, гепатит: в России начался всплеск "нехороших" болезней

В Москве уровень инфицирования венерическими заболеваниями более чем в пять раз выше средних показателей по стране.

В России начался всплеск болезней третьего мира: вши, сифилис, гепатит
"РВ": украинские подразделения пошли в наступление на Запорожском участке линии соприкосновения
ВСУ пошли в атаку на Запорожском участке линии соприкосновения
Украинские беженцы захватили польский город
В крымском Джанкое сбили беспилотник ВСУ, повреждены дома
Гитлеровский фашизм лёг в Польше на благодатную почву Сергей Лебедев Вермишелевый хаб Европы — такое будущее ждёт Украину Андрей Николаев ВКС РФ за три недели мая сорвали планы ВСУ по контрнаступлению Любовь Степушова
О ранних симптомах рака щитовидной железы рассказала Национальная служба здравоохранения Англии
ВСУ объяснили, почему сдадут Часов Яр ВС России
ВС РФ готовятся к взятию Киева на советских принципах "ударных армий"
ВС РФ готовятся к взятию Киева на советских принципах "ударных армий"
Последние материалы
Генеральный директор АвтоВАЗа сообщил о новых двигателях для Lada Niva
Песков: альтернативы доведению спецоперации до конца нет
Диетолог Гинзбург назвал продукты, способные замедлить старение
Sport24.ru посоветовал гражданам РФ убрать эти два продукта для избавления от лишних килограммов
Как вырастить красивые петунии в саду или на балконе?
Глава администрации Донецка Кулемзин заявил о мощном обстреле Кировского района
Лучшие советы по уходу за брунерой
Замглавы Минобороны Украины Маляр: Киев не планирует объявлять о начале контрнаступления
Минобороны РФ: ВСУ потеряли не менее 240 человек на Южно-Донецком и Запорожском направлениях
Минобороны России предложило ставить граждан на воинский учёт без явки в военкомат
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников