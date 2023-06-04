Военный аналитик Рыбарь прокомментировал заявление Минобороны РФ об уничтожении цеха ВСУ по сборке БПЛА в Днепропетровске

1:10 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российское оборонное ведомство отчиталось о том, что бойцы армии РФ применили высокоточное оружие для ликвидации украинского цеха по сборке беспилотников, располагавшегося в Днепропетровске. Заявление Минобороны РФ прокомментировал военный аналитик Рыбарь.

Фото: live24.ru

"Ещё в апреле мы писали, что на базе конструкторского бюро "Южное" и завода "Сфера" в Днепропетровске налажен процесс сборки и модернизации уже имеющихся разведывательных экземпляров в ударные комплексы дальнего действия, — заявил Рыбарь. — В "Сфере" оборудованы подземные комплексы для защиты от ударов ВС РФ. Аналогичный процесс идёт и на мощностях промышленной компании "Девиро"".

Военный аналитик акцентировал внимание на том, что украинское правительство диверсифицировало производство с целью обеспечения мер безопасности.

На сегодняшний день совершенно неясно, какой именно объект поразили войска РФ. Между тем, если судить по зафиксированным минувшей ночью взрывам, то удар пришёлся точно по цели, резюмировал Рыбарь.