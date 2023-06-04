Рогов сообщил о взрывах в Мелитополе

0:40 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Лидер запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов опубликовал в своём телеграм-канале сообщение, в котором проинформировал о ситуации в регионе.

Фото: Правда.Ру

Мощный взрыв прогремел сегодня в Мелитополе. В 15:47 Рогов сообщил о том, что громкий звук, который слышали жители южной части города, спровоцировала ликвидация взрывчатых веществ, обнаруженных ранее в схронах.

Все мероприятия были проведены с соблюдением установленных законодательством норм безопасности, подчеркнул Рогов. Он заверил в том, что обстановка в Мелитополе в целом спокойная.