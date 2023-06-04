РВ: при отражении атаки ВСУ в Запорожье уничтожена куча бронетехеники США

0:49 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Боевики вооружённых сил Украины (ВСУ) пошли сегодня в атаку на Запорожском направлении. Наступление было отражено российскими военными, которые устроили бойню боевикам и уничтожили бронетехнику американского производства. Видео, снятое с беспилотника ВС РФ, публикуют военкоры "Русской Весны" в своём Telegram-канале.

Уничтоженная бронетехника НАТО на Запорожском направлении

Сообщается, что дрон зафиксировал поражённые бронеавтомобили MaxxProo, HMMWV, БТР M113 из США и подбитый танк. При попытках прорваться в район Приютного враг потерял кучу бронетехники, отметили авторы канала.

Ранее издание WP написало, что проникшие в Белгородскую область диверсанты были вооружены техникой НАТО.