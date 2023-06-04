Боевики вооружённых сил Украины (ВСУ) пошли сегодня в атаку на Запорожском направлении. Наступление было отражено российскими военными, которые устроили бойню боевикам и уничтожили бронетехнику американского производства. Видео, снятое с беспилотника ВС РФ, публикуют военкоры "Русской Весны" в своём Telegram-канале.
Сообщается, что дрон зафиксировал поражённые бронеавтомобили MaxxProo, HMMWV, БТР M113 из США и подбитый танк. При попытках прорваться в район Приютного враг потерял кучу бронетехники, отметили авторы канала.
Ранее издание WP написало, что проникшие в Белгородскую область диверсанты были вооружены техникой НАТО.
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