Вооружённые силы Украины начали наступление на Запорожском направлении. Военные корреспонденты "Русской Весны" проинформировали, что противник смог вклиниться в первую линию обороны.
Отмечается, что в районе Времьевского выступа ночью ВСУ провели разминирование, по которому в районе 12:00 в атаку пошли три бронегруппы из танков и бронемашин.
"Враг прошёл в серой зоне по трём направлениям, зайдя на наши передовые позиции и вклинившись до 250-300 метров в районе Новодаровки", — пишут военкоры.
Возле Приютного и Нескучного-Макаровки в ходе боёв силы киевских войск были остановлены подразделениями пятой армии ВВО. По участку прорыва активно работают российские САУ, РСЗО, гаубицы и миномёты, подключилась армейская авиация.
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