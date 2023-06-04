РВ: войска ВС Украины вклинились в первую линию обороны на Запорожском направлении

0:54 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Вооружённые силы Украины начали наступление на Запорожском направлении. Военные корреспонденты "Русской Весны" проинформировали, что противник смог вклиниться в первую линию обороны.

Фото: https://militaryarms.ru/wp-content/uploads/2019/06/vsu_1_crm.jpg

Отмечается, что в районе Времьевского выступа ночью ВСУ провели разминирование, по которому в районе 12:00 в атаку пошли три бронегруппы из танков и бронемашин.

"Враг прошёл в серой зоне по трём направлениям, зайдя на наши передовые позиции и вклинившись до 250-300 метров в районе Новодаровки", — пишут военкоры.

Возле Приютного и Нескучного-Макаровки в ходе боёв силы киевских войск были остановлены подразделениями пятой армии ВВО. По участку прорыва активно работают российские САУ, РСЗО, гаубицы и миномёты, подключилась армейская авиация.