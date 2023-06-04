Началось: в Киеве в парке "Киото" партизаны убили всушника

0:45 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В Киеве в парке "Киото" убит военнослужащий Вооружённых сил Украины.

Фото: mirtesen.ru

Об этом сообщают корреспонденты издания "Украина.ру".

На данный момент местные правоохранительные органы возбудили уголовное дело. По предварительным данным, действовали некие "партизаны". По информации, они ответили националисту на его "аморальное поведение".

А тем временем, патриоты киевской власти в социальной сети обсуждают, какие украинские регионы стоят следующими в очереди на референдум по "крымскому сценарию".

Ранее сообщалось, что на Украине уничтожен необычный оператор дрона армии Украины — сын банкира и чемпиона мира по мотоспорту.

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