В Киеве в парке "Киото" убит военнослужащий Вооружённых сил Украины.
Об этом сообщают корреспонденты издания "Украина.ру".
На данный момент местные правоохранительные органы возбудили уголовное дело. По предварительным данным, действовали некие "партизаны". По информации, они ответили националисту на его "аморальное поведение".
А тем временем, патриоты киевской власти в социальной сети обсуждают, какие украинские регионы стоят следующими в очереди на референдум по "крымскому сценарию".
Ранее сообщалось, что на Украине уничтожен необычный оператор дрона армии Украины — сын банкира и чемпиона мира по мотоспорту.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Украинские военные начали наступательные действия на участке линии соприкосновения, находящемся между Угледарским и Запорожским направлениями.