Варшава оправдывается после заявления наёмников на Украине: власти заявляют, что с ними не связаны

0:50 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Официальные власти Польши оправдываются после заявления польских наёмников на Украине — Варшава заявляет, что никак с этими формированиями не связана.

Фото: https://t.me/The_Kyva/4472

Мы уже сообщали, что боевики "Польского добровольческого корпуса" заявили, что они участвовали в нападении на Белгородскую область. Эти слова в Telegram-канале подхватили почти все СМИ Польши, но позже сообщение было удалено.

"Действия польских добровольцев, поддерживающих Украину, не следует ассоциировать с властями Польши", — сделал заявление пресс-секретарь министра-координатора спецслужб страны Станислав Жарин.

Напомним, украинские боевики, в том числе наёмники из Польши, пытались 4 июня атаковать на Запорожском направлении, однако попытки прорыва провалились.

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