Официальные власти Польши оправдываются после заявления польских наёмников на Украине — Варшава заявляет, что никак с этими формированиями не связана.
Мы уже сообщали, что боевики "Польского добровольческого корпуса" заявили, что они участвовали в нападении на Белгородскую область. Эти слова в Telegram-канале подхватили почти все СМИ Польши, но позже сообщение было удалено.
"Действия польских добровольцев, поддерживающих Украину, не следует ассоциировать с властями Польши", — сделал заявление пресс-секретарь министра-координатора спецслужб страны Станислав Жарин.
Напомним, украинские боевики, в том числе наёмники из Польши, пытались 4 июня атаковать на Запорожском направлении, однако попытки прорыва провалились.
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Украинские военные начали наступательные действия на участке линии соприкосновения, находящемся между Угледарским и Запорожским направлениями.