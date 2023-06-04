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Варшава оправдывается после заявления наёмников на Украине: власти заявляют, что с ними не связаны

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Силовые структуры

Официальные власти Польши оправдываются после заявления польских наёмников на Украине — Варшава заявляет, что никак с этими формированиями не связана.

Варшава оправдывается после заявления наёмников на Украине: власти заявляют, что с ними не связаны
Фото: https://t.me/The_Kyva/4472

Мы уже сообщали, что боевики "Польского добровольческого корпуса" заявили, что они участвовали в нападении на Белгородскую область. Эти слова в Telegram-канале подхватили почти все СМИ Польши, но позже сообщение было удалено.

"Действия польских добровольцев, поддерживающих Украину, не следует ассоциировать с властями Польши", — сделал заявление пресс-секретарь министра-координатора спецслужб страны Станислав Жарин.

Напомним, украинские боевики, в том числе наёмники из Польши, пытались 4 июня атаковать на Запорожском направлении, однако попытки прорыва провалились.

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Губернатор Белгородской области Гладков прокомментировал ролик с обращением к нему от ДРГ
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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