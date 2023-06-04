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В Китае заявили, что военный союз РФ и КНР обеспечит мир во всём мире

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Силовые структуры

Военный союз Российской Федерации и Китайской Народной Республики обеспечит мир на всей планете.

В Китае заявили, что военный союз РФ и КНР обеспечит мир во всём мире
Фото: Фото: iarex.ru

Об этом сообщает в Telegram-канале телеведущий и журналист Руслан Осташко со ссылкой на китайского военного эксперта Хэ Лэя.

Военное сотрудничество между Москвой и Пекином — это новый способ для крупных государств взять на себя совместную ответственность за мир во всём мире, подчеркнул бывший вице-президент Академии военных наук Национальной освободительной армии Китая — НОАК.

Российско-китайский военно-политический союз способен остановить западную экспансию на земле.

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В Китае заявили, что военный союз РФ и КНР обеспечит мир во всём мире
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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