В Китае заявили, что военный союз РФ и КНР обеспечит мир во всём мире

0:40 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Военный союз Российской Федерации и Китайской Народной Республики обеспечит мир на всей планете.

Фото: Фото: iarex.ru

Об этом сообщает в Telegram-канале телеведущий и журналист Руслан Осташко со ссылкой на китайского военного эксперта Хэ Лэя.

Военное сотрудничество между Москвой и Пекином — это новый способ для крупных государств взять на себя совместную ответственность за мир во всём мире, подчеркнул бывший вице-президент Академии военных наук Национальной освободительной армии Китая — НОАК.

Российско-китайский военно-политический союз способен остановить западную экспансию на земле.

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