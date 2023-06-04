Военный союз Российской Федерации и Китайской Народной Республики обеспечит мир на всей планете.
Об этом сообщает в Telegram-канале телеведущий и журналист Руслан Осташко со ссылкой на китайского военного эксперта Хэ Лэя.
Военное сотрудничество между Москвой и Пекином — это новый способ для крупных государств взять на себя совместную ответственность за мир во всём мире, подчеркнул бывший вице-президент Академии военных наук Национальной освободительной армии Китая — НОАК.
Российско-китайский военно-политический союз способен остановить западную экспансию на земле.
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