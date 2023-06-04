Вечером 4 июня в Харькове на Украине раздаются взрывы.
Об этом со ссылкой на украинское издание "Общественное" пишет РИА Новости.
"В Харькове слышны звуки взрывов", — цитирует агентство украинский ресурс.
В 22.13 в Харьковской области объявлена воздушная тревога.
Удары по инфраструктуре ВСУ армия Украины начали наносить 10 октября 2022 года — через два дня после террористического акта на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы. Россия бьёт по объектам оборонной промышленности, энергетики, военного управления и связи. Воздушная тревога в регионах Украины с тех пор объявляется ежедневно, иногда — по всей стране.
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Украинские военные начали наступательные действия на участке линии соприкосновения, находящемся между Угледарским и Запорожским направлениями.