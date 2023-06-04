РИА Новости: появилась информация о взрывах в Харькове

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Вечером 4 июня в Харькове на Украине раздаются взрывы.

Фото: https://t.me/stranaua

Об этом со ссылкой на украинское издание "Общественное" пишет РИА Новости.

"В Харькове слышны звуки взрывов", — цитирует агентство украинский ресурс.

В 22.13 в Харьковской области объявлена воздушная тревога.

Удары по инфраструктуре ВСУ армия Украины начали наносить 10 октября 2022 года — через два дня после террористического акта на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы. Россия бьёт по объектам оборонной промышленности, энергетики, военного управления и связи. Воздушная тревога в регионах Украины с тех пор объявляется ежедневно, иногда — по всей стране.

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