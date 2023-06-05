Офицер ВС РФ проинформировал об уничтожении "золотого генофонда" ВСУ

0:50 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Большая часть хорошо подготовленных и опытных боевиков ВСУ была уничтожена ещё в начале спецоперации на Украине, рассказал офицер Первого армейского корпуса группировки войск "Юг" ВС России с позывным "Шмель".

Фото: russian.rt.com

По его словам, тогда украинские подразделения несли огромные потери, и, вероятно, больше половины опытных ВСУшников были ликвидированы ещё в то время.

"Вот этот, можно так сказать, "золотой генофонд" армии ВСУ, ну если наполовину, а может, где-то и больше, был уничтожен", — рассказал Российский боец РИА Новости.

"Шмель" подчеркнул, что речь идёт о боевиках, наёмниках и контрактниках, которых украинские власти готовили к конфликту с Россией все восемь лет с начала обстрела Донбасса.