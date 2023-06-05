Большая часть хорошо подготовленных и опытных боевиков ВСУ была уничтожена ещё в начале спецоперации на Украине, рассказал офицер Первого армейского корпуса группировки войск "Юг" ВС России с позывным "Шмель".
По его словам, тогда украинские подразделения несли огромные потери, и, вероятно, больше половины опытных ВСУшников были ликвидированы ещё в то время.
"Вот этот, можно так сказать, "золотой генофонд" армии ВСУ, ну если наполовину, а может, где-то и больше, был уничтожен", — рассказал Российский боец РИА Новости.
"Шмель" подчеркнул, что речь идёт о боевиках, наёмниках и контрактниках, которых украинские власти готовили к конфликту с Россией все восемь лет с начала обстрела Донбасса.
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