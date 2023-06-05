Командование ВСУ бережёт опытных боевиков, а в самые горячие точки фронта кидают новичков из теробороны, рассказал офицер Первого армейского корпуса группировки войск "Юг" ВС РФ с позывным "Шмель".
По его словам, новобранцев кидают на передовую, как "обычное мясо".
"На самую первую линию обороны они выставляют если не полностью подготовленных — где-то наполовину, теробороновцев, можно так сказать: обычное мясо, — то уже на второй линии обороны, на третьей — там уже стоят те контрактники, обкатанные подразделения, которые были в начале СВО", — рассказал "Шмель" РИА Новости.
Более подготовленный состав занимается обучением этих самых новобранцев, которых отправляют на линию соприкосновения. В это зоне есть и опытные боевики, которые участвуют в боях с начала СВО, но их очень мало.
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