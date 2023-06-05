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Минобороны: российский ТОС-1А "Солнцепёк" ударил по позициям теробороны ВСУ в ЛНР

Силовые структуры

Российские военные, применив тяжёлую огнемётную систему (ТОС-1А) "Солнцепёк", нанесли удары по позициям Вооружённых сил Украины (ВСУ) на территории ЛНР.

Минобороны: российский ТОС-1А "Солнцепёк" ударил по позициям теробороны ВСУ в ЛНР
Фото: Вадим Савицкий

По словам начальника пресс-центра группировки "Запад" Сергея Зыбинского, бойцы РФ реализовали атаку неподалёку от Новосёловского. В интервью ТАСС он отметил, что в результате ударов 103-я отдельная бригада теробороны ВСУ понесла потери в живой силе и технике.

Кроме того, представитель Минобороны РФ подчеркнул: российская армия атаковала ракетами и бомбами районы сосредоточения 14-й и 92-й отдельных мехбригад и подразделений территориальной обороны ВСУ.

Зыбинский также охарактеризовал обстановку на Купянском направлении. Здесь артиллеристы РФ, используя гаубицы "Мста-С", поразили украинскую реактивную систему залпового огня (РСЗО) Град" и танк, уточнил начальник пресс-центра. Он добавил, что зенитный ракетный комплекс "Тор" уничтожил беспилотник ВСУ "Лелека-100".

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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