Российские военные, применив тяжёлую огнемётную систему (ТОС-1А) "Солнцепёк", нанесли удары по позициям Вооружённых сил Украины (ВСУ) на территории ЛНР.
По словам начальника пресс-центра группировки "Запад" Сергея Зыбинского, бойцы РФ реализовали атаку неподалёку от Новосёловского. В интервью ТАСС он отметил, что в результате ударов 103-я отдельная бригада теробороны ВСУ понесла потери в живой силе и технике.
Кроме того, представитель Минобороны РФ подчеркнул: российская армия атаковала ракетами и бомбами районы сосредоточения 14-й и 92-й отдельных мехбригад и подразделений территориальной обороны ВСУ.
Зыбинский также охарактеризовал обстановку на Купянском направлении. Здесь артиллеристы РФ, используя гаубицы "Мста-С", поразили украинскую реактивную систему залпового огня (РСЗО) Град" и танк, уточнил начальник пресс-центра. Он добавил, что зенитный ракетный комплекс "Тор" уничтожил беспилотник ВСУ "Лелека-100".
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