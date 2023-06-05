Экипаж вертолёта Ка-52 уничтожил опорные пункты ВСУ, находясь в зоне поражения ЗРК в Донбассе

1:06 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российский ударный вертолёт Ка-52 "Аллигатор" уничтожил опорные пункты Вооружённых сил Украины (ВСУ), находясь в зоне поражения зенитных ракетных комплексов противника.

Фото: Вадим Савицкий

По словам бойца РФ с позывным "Токио", на линии соприкосновения в Донбассе экипажи Ка-52 ликвидировали до 12 боевиков ВСУ и два украинских "опорника".

"Вернулись с задачи без потерь", — подчеркнул военнослужащий в беседе с РИА Новости.

Он также добавил, что солдаты ВСУ пытаются заманивать вертолёты РФ в "карман", выставляя на передний край оборонительной линии уже поражённое оборудование. Как пояснил боец, российским экипажам приходится работать в опасных условиях. При этом военный подчеркнул: ВС России активно используют собственные "хитрости" в зоне СВО.

Ранее военспец Василий Дандыкин сообщил, что российская армия приступила к уничтожению оставшейся авиации Украины, чтобы лишить боевиков ВСУ даже минимальной поддержки с воздуха.