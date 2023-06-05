Сальдо: ВСУ не смогут захватить Крым

0:36 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что украинские боевики не смогут захватить Крым. Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: Кубанские новости

Политик подчеркнул, что для захвата полуострова ни у остатков Украины, ни у США нет сил. Тем не менее, Сальдо подчеркнул, что это не означает, что можно расслабиться.

Врио губернатора отметил, что задача по оккупации Крыма была поставлена перед ВСЕ еще в конце лета 2022 года, однако эти планы постоянно переносились.