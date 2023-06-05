Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что украинские боевики не смогут захватить Крым. Об этом сообщает РИА Новости.
Политик подчеркнул, что для захвата полуострова ни у остатков Украины, ни у США нет сил. Тем не менее, Сальдо подчеркнул, что это не означает, что можно расслабиться.
Врио губернатора отметил, что задача по оккупации Крыма была поставлена перед ВСЕ еще в конце лета 2022 года, однако эти планы постоянно переносились.
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