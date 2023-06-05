Washington Post: командиры ВСУ готовились к контрнаступлению на компьютерах

0:48 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Военные Вооружённых сил Украины (ВСУ) готовились к наступательной операции на компьютерах, отрабатывая различные боевые ситуации. Об этом пишет The Washington Post.

Фото: Министерство обороны Украины

По информации издания, украинские командиры осуществляли планирование атак с помощью специальной программы, способной прогнозировать ответную реакцию российской армии.

"Руководство бригады тренировалось на компьютерах, имитирующих ситуации, с которыми ВСУ могут столкнуться в реальности", — подчёркивается в статье.

Ранее официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что украинская армия начала полномасштабное контрнаступление на пяти участках линии соприкосновения на Южно-Донецком направлении.