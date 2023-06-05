Военные Вооружённых сил Украины (ВСУ) готовились к наступательной операции на компьютерах, отрабатывая различные боевые ситуации. Об этом пишет The Washington Post.
По информации издания, украинские командиры осуществляли планирование атак с помощью специальной программы, способной прогнозировать ответную реакцию российской армии.
"Руководство бригады тренировалось на компьютерах, имитирующих ситуации, с которыми ВСУ могут столкнуться в реальности", — подчёркивается в статье.
Ранее официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что украинская армия начала полномасштабное контрнаступление на пяти участках линии соприкосновения на Южно-Донецком направлении.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Доктор Санни Патель рекомендует употреблять чеснок (один-два зубчика), свежие ягоды, жирую рыбу, тёмный шоколад и куркуму.