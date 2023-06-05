Рогов: Киев бросил ещё большие силы на Запорожское направление, активные бои возобновились

0:57 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В понедельник, 5 июня, с раннего утра возобновились активные бои на Запорожском направлении. Об этом сообщил представитель администрации региона Владимир Рогов.

Фото: Министерство обороны Украины

По его словам, столкновения продолжаются в районе Времевьеского выступа. Он напомнил, что ситуация на этом участке обострилась в воскресенье, 4 июня.

"Враг бросил в атаку ещё большие силы, чем вчера, подойдя к попытке прорыва более масштабно и организовано. Идёт бой", — подчеркнул Рогов в Telegram-канале.

Ранее стало известно, что украинские солдаты при поддержке польских наёмников начали атаку на Запорожском направлении, стремясь прорваться вперёд через разведку боем. Российским военным удалось отразить удары. Киев потерял не менее 10 единиц бронетехники и около 50 боевиков.