ВСУ выпустили 31 снаряд по Каховке и другим населённым пунктам Херсонской области за ночь

1:04 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

На территорию Херсонской области, в частности, где находятся города Каховка, Новая Каховка и другие близ лежащие населённые пункты, армия Украины выпустила 31 снаряд. Это произошло в ночь на 5 июня, заявил представитель экстренных служб региона.

Фото: russiatoday.ru

"В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в н. п. Новая Каховка, н. п. Каховка, н. п. Подстепное, н. п. Каиры, н. п. Горностаевка, выпустив в общей сложности 31 снаряд из ствольной артиллерии".

К текущему моменту уточняется наличие жертв и разрушений инфраструктуры.

Напомним, что ранее ВС РФ не позволила ВСУ перейти через реку Днепр. Армия России нанесла удары по двум лодкам и двум пикапам украинских боевиков, в результате чего 37 украинских солдат удалось ликвидировать, ещё 20 нанести серьёзные ранения.