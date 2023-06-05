MWM: польские боевики присоединились к атакам на территорию России

1:26 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Воюющие на стороне украинских вооружённых формирований польские наёмники участвовали в недавних нападениях на Белгородскую область России, а Польский добровольческий корпус опубликовал объявление и видеодоказательства своей роли в этих операциях. Боевики конкретно участвовали в штурме Грайворонского района 22 мая, который был одним из первых крупных вторжений, предпринятых с территории Украины. Об этом пишет издание Military Watch Magazine.

Фото: rusvesna.su

Автор статьи обратил внимание на то, что на опубликованных польскими наёмниками видеороликах видно, как они используют украинские танки Т-72Б и вертолёты Ми-8, а также поставленные США бронемашины HMMWV. По мнению обозревателя, это является частью гораздо более широкой тенденции к расширению доступа польских боевиков на Украине к поставкам оружия, поскольку они часто считаются более надёжными, чем многие местные призывные части.

Польша выделялась даже в западном мире своей жёсткой позицией в отношении России: высокопоставленные политики призывали к разделению РФ на отдельные государства, а премьер-министр страны Матеуш Моравецкий вскоре после начала боевых действий на Украине заявил, что единственный путь вперёд для Запада был через "борьбу" с Москвой, добавил эксперт.

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