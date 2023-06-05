Шурыгин: командование ВСУ от прощупывания фронта переходит к попыткам его прорвать

1:37 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Командование вооружённых сил Украины (ВСУ) больше не может тянуть с наступлением и переходит от осторожного прощупывания фронта, к попыткам его прорвать. Об этом пишет военный эксперт Владислав Шурыгин в своём Telegram-канале, сославшись на информацию, поступающую из разных источников.

Фото: freeua.ru

Аналитик отметил, что три недели разведки боем так и не выявили участок, на котором можно было бы начать наступление с высокой вероятностью прорыва фронта и развития успеха с минимальными потерями. И ВСУ теперь приходится переходить к методичному наращиванию мощи атак, в расчёте на "пролом" фронта с помощью классической схемы наступления — создания подавляющего огневого и численного превосходства над противником в месте предполагаемого прорыва.

По его словам, такая тактика может принести успех, однако она характеризуется "сжиганием" резервов, поскольку введённые в бой части, уже не могут быть оттянуты назад и используются до полного израсходования их наступательного потенциала.

"В ближайшие дни можно ожидать усиления атак ВСУ и ввода в бой основных резервов. Надо отдавать себе отчёт, что в сложившихся обстоятельствах ставки для украинцев и их западных кураторов настолько высоки, что в сражение они бросят все силы и будут биться со всем ожесточением людей, которым нечего терять. Ведь терять им действительно нечего! Неудачный "генеральный наступ" повернёт всю спецоперацию на совершенно иной трек развития!" — заключил Шурыгин.

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