Какую угрозу для ВКС РФ несут обновлённые бомбардировщики B-52H с радарами

1:04 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Модернизированные ракетоносцы B-52H ВВС США с радарами AN/APG-79/82 представляют существенную опасность для ВКС России.

Фото: military.com

Концерн Boeing приступил к модернизации бомбардировщиков-ракетоносцев B-52H. Планируется обновить 77 бортов семейства B-52H.

Ранее сообщалось, что Украина не намерена задействовать истребители F-16 в летнем контрнаступлении.

Обновлённый бомбардировщик будет оснащён радарами, способными с распознавать наземные цели, в том числе движущиеся, в любых метеорологических условиях.

"Для ведения сверхдальнего воздушного боя с истребителями F-22A Raptor и F-15EX, которые обладают гораздо более высокими лётно-техническими параметрами и не могут быть эффективно-перехвачены тяжёлыми ракетами Р-37М на дистанциях более 180-200 км", — сообщает издание "Военное дело".