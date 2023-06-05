Официальные представители Минобороны РФ сообщили о провале наступления украинской армии на Южно-Донецком направлении. Операция проходила в воскресенье, четвёртого июня, отметили в военном ведомстве.
"Со стороны ВСУ было задействовано шесть механизированных и два танковых батальона", — сообщили в министерстве.
По его данным, группировка "Восток", российские авиация и артиллерия отразили атаки украинских солдат в районах сёл Нескучное Донецкой Народной Республики и Новодаровка Запорожской области.
"За сутки на этом направлении ликвидированы до 300 военных противника, 16 танков, 26 боевых бронированных машин, 14 автомобилей", — сказали в МО.
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