Американские журналисты заявили, что в России находится целая сеть украинских агентов.
О диверсантах в РФ рассказали источники CNN, которые связаны с разведкой Штатов. По информации СМИ, злоумышленники получают БПЛА для проведения терактов на российской территории. Предположительно, в страну беспилотники, произведённые на Украине, попадают через границу в разобранном виде.
Журналисты отметили, что, по словам американских чиновников, подобными диверсиями занимаются тщательно подготовленные люди. Также источники издания связали удар БПЛА по Кремлю в мае с деятельностью этих оперативников.
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