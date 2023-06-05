CNN: Украина создала сеть агентов в России и передаёт им дроны для атак

0:42 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Американские журналисты заявили, что в России находится целая сеть украинских агентов.

Фото: ИА SM-News

О диверсантах в РФ рассказали источники CNN, которые связаны с разведкой Штатов. По информации СМИ, злоумышленники получают БПЛА для проведения терактов на российской территории. Предположительно, в страну беспилотники, произведённые на Украине, попадают через границу в разобранном виде.

Журналисты отметили, что, по словам американских чиновников, подобными диверсиями занимаются тщательно подготовленные люди. Также источники издания связали удар БПЛА по Кремлю в мае с деятельностью этих оперативников.