В Новодонецком продолжаются ожесточённые сражения. Командир батальона "Восток" Александр Ходаковский проинформировал об обстановке в населённом пункте.
Он отметил, что ситуация в стороне Великоновосёловки под Угледаром тяжёлая: враг, нащупав слабые места ВС РФ, наращивает усилия. Военнослужащие российской армии впервые увидели танки "Леопард" ВСУ.
"Как я и предполагал вчера, почувствовав запах успеха, противник бросит в бой дополнительные силы", — написал Ходаковский в своём Telegram-канале.
Он отметил, что только в районе Новодонецкого зафиксировано до 30 единиц бронетехники.
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