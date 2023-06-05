Ходаковский заявил о первом применении ВС Украины танков Leopard у Новодонецкого

0:43 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В Новодонецком продолжаются ожесточённые сражения. Командир батальона "Восток" Александр Ходаковский проинформировал об обстановке в населённом пункте.

Фото: wp-s.ru

Он отметил, что ситуация в стороне Великоновосёловки под Угледаром тяжёлая: враг, нащупав слабые места ВС РФ, наращивает усилия. Военнослужащие российской армии впервые увидели танки "Леопард" ВСУ.

"Как я и предполагал вчера, почувствовав запах успеха, противник бросит в бой дополнительные силы", — написал Ходаковский в своём Telegram-канале.

Он отметил, что только в районе Новодонецкого зафиксировано до 30 единиц бронетехники.