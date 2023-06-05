Пушилин проинформировал о положении на флангах около Артёмовска

0:44 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

По словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, положение на флангах у Артёмовска остаётся тяжёлым.

Фото: glavadnr.ru

Пушилин подчеркнул, что несмотря на всю сложность ситуации, российские военные держат её под контролем.

"И также мы видим, что противник продолжает обстрелы, то есть, может быть, без каких-то чрезмерных активных действий в плане продвижения живой силы, но с использованием артиллерии это по факту происходит", — сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".

Врио главы ДНР добавил, что постоянные обстрелы Артёмовска со стороны ВСУ не дают возможности как следует помочь жителям освобождённых районов.