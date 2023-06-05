По словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, положение на флангах у Артёмовска остаётся тяжёлым.
Пушилин подчеркнул, что несмотря на всю сложность ситуации, российские военные держат её под контролем.
"И также мы видим, что противник продолжает обстрелы, то есть, может быть, без каких-то чрезмерных активных действий в плане продвижения живой силы, но с использованием артиллерии это по факту происходит", — сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
Врио главы ДНР добавил, что постоянные обстрелы Артёмовска со стороны ВСУ не дают возможности как следует помочь жителям освобождённых районов.
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