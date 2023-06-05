Председатель Комитета начальников штабов Вооружённых сил США Марк Милли сообщил, что американские военные тщательно наблюдают за действиями украинской армии на территории России.
"Риск эскалации существует всегда", — отметил генерал, слова которого приводит CNN.
По мнению Милли, из-за атак ВСУ на российские регионы Украина может перестать существовать как государство. Также военный счёл происходящие события крайне значительными для Европы, Штатов и всего остального мира.
Ранее советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк сказал, что Киев с удовольствием посмотрит на вооружённое столкновение, которое начнётся в РФ.
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