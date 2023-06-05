В Пентагоне заявили, что Вашингтон внимательно следит за атаками ВСУ внутри России

0:46 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Председатель Комитета начальников штабов Вооружённых сил США Марк Милли сообщил, что американские военные тщательно наблюдают за действиями украинской армии на территории России.

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"Риск эскалации существует всегда", — отметил генерал, слова которого приводит CNN.

По мнению Милли, из-за атак ВСУ на российские регионы Украина может перестать существовать как государство. Также военный счёл происходящие события крайне значительными для Европы, Штатов и всего остального мира.

Ранее советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк сказал, что Киев с удовольствием посмотрит на вооружённое столкновение, которое начнётся в РФ.