Перенджиев: в Минобороны Украины врут по поводу истребителей F-16

1:10 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Слова министра обороны Украины Алексея Резникова по поводу того, что Киев не собирается использовать западные истребители F-16 в ходе своего контрнаступления — чистая ложь. В этом уверен военный политолог Александр Перенджиев.

Фото: Splash/ All Over

Эксперт не сомневается, что как только Киев получит желанные самолёты, он направит их в бой, даже не задумываясь.

"Это вранье. Как только истребители появятся, их будут использовать для контрнаступления", — сказал Перенджиев, которого цитирует "МК".

В качестве аргумента в пользу своего предположения Перенджиев напомнил о заявлениях Запада, представители которого заверяют о том, что запрещают Киеву использовать своё вооружение для атак на РФ. Однако этот запрет — просто пшик, если вспомнить регулярные обстрелы Белгородской области и, в частности, Шебекино, которые производятся из западного оружия.

Именно поэтому киевские власти убеждают всех, что не станут западные истребители для атак только до тех пор, пока эти самолёты не прибудут на Украину, уверен Перенджиев.