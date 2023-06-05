Комбриг "Пятнашки" Ахра Авидзба рассказал, что для будущего контрнаступления Киев собрал порядка 60-80 тысяч бойцов.
"В ВСУ, по подсчетам, по их мобилизации и всему мы предполагаем, что от 60 до 80 тысяч человек сосредоточено для контрнаступления", — сказал Авидзба в разговоре с URA.RU.
По информации военного, половина собранных Киевом бойцов прошла подготовку на западных базах. Однако эти украинские военнослужащие не хотят участвовать в наступательной операции, предпочитая и в дальнейшем "не быть мясом, а кататься по миру".
Авидзба добавил, что все заявления киевских властей о будущем контрнаступлении нисколько не беспокоят российских военнослужащих.
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