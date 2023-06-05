Комбриг "Пятнашки" Авидзба рассказал о количестве солдат ВСУ, собранных Киевом для наступления

0:51 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Комбриг "Пятнашки" Ахра Авидзба рассказал, что для будущего контрнаступления Киев собрал порядка 60-80 тысяч бойцов.

Фото: 1zoom.ru

"В ВСУ, по подсчетам, по их мобилизации и всему мы предполагаем, что от 60 до 80 тысяч человек сосредоточено для контрнаступления", — сказал Авидзба в разговоре с URA.RU.

По информации военного, половина собранных Киевом бойцов прошла подготовку на западных базах. Однако эти украинские военнослужащие не хотят участвовать в наступательной операции, предпочитая и в дальнейшем "не быть мясом, а кататься по миру".

Авидзба добавил, что все заявления киевских властей о будущем контрнаступлении нисколько не беспокоят российских военнослужащих.