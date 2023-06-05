"Аллигаторы" и "Ночные охотники" уничтожили колонну техники ВСУ на Запорожском направлении

0:32 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Ударные вертолёты Ка-52 "Аллигатор" и Ми-28Н "Ночной охотник" группировки "Восток" нанесли мощные удары по колонне военной техники украинской армии, которая начала наступление на Запорожском направлении.

Военкоры Telegram-канала "Воин DV" опубликовали эксклюзивные кадры уничтожения бронетехники с комментариями пилотов вертолётов. На видео зафиксировано поражение минимум девяти машин противника, большая часть из которых американского производства.