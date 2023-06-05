Ударные вертолёты Ка-52 "Аллигатор" и Ми-28Н "Ночной охотник" группировки "Восток" нанесли мощные удары по колонне военной техники украинской армии, которая начала наступление на Запорожском направлении.
Военкоры Telegram-канала "Воин DV" опубликовали эксклюзивные кадры уничтожения бронетехники с комментариями пилотов вертолётов. На видео зафиксировано поражение минимум девяти машин противника, большая часть из которых американского производства.
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Доктор Санни Патель рекомендует употреблять чеснок (один-два зубчика), свежие ягоды, жирую рыбу, тёмный шоколад и куркуму.