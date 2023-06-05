Экс-советник Кучмы Соскин: ВСУ встретили тщательно подготовленные бойцы ВС РФ

0:44 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Экс-советника Кучмы Олег Соскин заявил, что наступающих боевиков ВСУ встретили тщательно подготовленные бойцы ВС РФ.

Фото: redstar.ru

Согласно его заявлениям, наступающие силы ВСУ столкнулись с жёстким сопротивлением и просвеченными секторами. Он также отмечает отсутствие фактора внезапности из-за использования ВС РФ беспилотных аппаратов для наблюдения.

Украинские СМИ отказываются предоставлять данные о боевых действиях и масштабах потерь силовиков. Министерство обороны России, в свою очередь, объявило о разгроме наступающих сил ВСУ и провале их попытки прорвать укрепления на Южнодонецком направлении.