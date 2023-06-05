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Экс-советник Кучмы Соскин: ВСУ встретили тщательно подготовленные бойцы ВС РФ

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Силовые структуры

Экс-советника Кучмы Олег Соскин заявил, что наступающих боевиков ВСУ встретили тщательно подготовленные бойцы ВС РФ. 

Экс-советник Кучмы Соскин: ВСУ встретили тщательно подготовленные бойцы ВС РФ
Фото: redstar.ru

Согласно его заявлениям, наступающие силы ВСУ столкнулись с жёстким сопротивлением и просвеченными секторами. Он также отмечает отсутствие фактора внезапности из-за использования ВС РФ беспилотных аппаратов для наблюдения.

Украинские СМИ отказываются предоставлять данные о боевых действиях и масштабах потерь силовиков. Министерство обороны России, в свою очередь, объявило о разгроме наступающих сил ВСУ и провале их попытки прорвать укрепления на Южнодонецком направлении.

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Автор Юлиана Смирнова
Юлиана Смирнова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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