Экс-советника Кучмы Олег Соскин заявил, что наступающих боевиков ВСУ встретили тщательно подготовленные бойцы ВС РФ.
Согласно его заявлениям, наступающие силы ВСУ столкнулись с жёстким сопротивлением и просвеченными секторами. Он также отмечает отсутствие фактора внезапности из-за использования ВС РФ беспилотных аппаратов для наблюдения.
Украинские СМИ отказываются предоставлять данные о боевых действиях и масштабах потерь силовиков. Министерство обороны России, в свою очередь, объявило о разгроме наступающих сил ВСУ и провале их попытки прорвать укрепления на Южнодонецком направлении.
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