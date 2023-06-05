Вечером в понедельник, 5 июня, взрывы слышны в Харькове и Харьковской области.
Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна", отмечая, что стратегические ракетоносцы летят к Украине.
"По целям в Харькове и области нанесён ракетный удар с Белгородской области. Шесть стратегических бомбардировщиков Ту-95МС летят с дальних баз к рубежу пуска крылатых ракет", — пишет портал.
Накануне вечером сообщалось о "Геранях" в Павлограде и в оккупированной ВСУ части Запорожской области.
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