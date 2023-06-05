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По целям в Харькове и области нанесён ракетный удар с Белгорода

0:36
Силовые структуры

Вечером в понедельник, 5 июня, взрывы слышны в Харькове и Харьковской области.

По целям в Харькове и области нанесён ракетный удар с Белгорода
Фото: https://t.me/absatzmedia/43439

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна", отмечая, что стратегические ракетоносцы летят к Украине.

"По целям в Харькове и области нанесён ракетный удар с Белгородской области. Шесть стратегических бомбардировщиков Ту-95МС летят с дальних баз к рубежу пуска крылатых ракет", — пишет портал.

Накануне вечером сообщалось о "Геранях" в Павлограде и в оккупированной ВСУ части Запорожской области.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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