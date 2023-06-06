Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев прокомментировал разрушения на Каховской ГЭС. По его словам, верхняя часть конструкции разрушена при обстрелах.
При этом, как уточнил Леонтьев, сама дамба устояла.
"Было несколько попаданий в два часа ночи в верхнюю часть ГЭС, где находятся шандоры, где непосредственно находятся задвижки, и её снесло", — заявил мэр РИА Новости.
Леонтьев назвал "огромным счастьем", что сама плотина сумела устоять.
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