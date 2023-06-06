Мэр Новой Каховки Леонтьев: верхняя часть Каховской ГЭС разрушена из-за обстрелов

Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев прокомментировал разрушения на Каховской ГЭС. По его словам, верхняя часть конструкции разрушена при обстрелах.

Фото: РИА Новости

При этом, как уточнил Леонтьев, сама дамба устояла.

"Было несколько попаданий в два часа ночи в верхнюю часть ГЭС, где находятся шандоры, где непосредственно находятся задвижки, и её снесло", — заявил мэр РИА Новости.

Леонтьев назвал "огромным счастьем", что сама плотина сумела устоять.