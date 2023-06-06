РИА Новости: войска ВС Украины начинают обещанное контрнаступление

2:26 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

ВС Украины двинулись в атаку. В бой брошена бронетехника. На некоторых участках подразделения ВС РФ оказались в затруднительном положении. О тактике войск киевского режима рассказал обозреватель РИА Новости Захар Андреев.

Фото: https://militaryarms.ru/wp-content/uploads/2019/06/vsu_1_crm.jpg

Минобороны России 4 июня сообщало о "крупномасштабном наступлении на пяти участках фронта на Южнодонецком направлении". Шесть механизированных и два танковых батальона пытались прорвать оборону, однако выполнить задачу не смогли.

Где-то войска ВСУ смогли достичь тактического продвижения и занять ряд позиций. Об этом информировал командир бригады "Восток" Александр Ходаковский. Противник перешёл в наступление на направлении Золотая Нива — Новодонецкое. Впервые российские военные увидели танки "Леопард".

ВСУ усилили обстрелы Белгородской области. Особенно пострадал Шебекинский городской округ.

"Атакуя Белгородскую область, Киев добивается того, чтобы Россия оттянула силы на защиту региона с других направлений. Прежде всего — с Купянского", — полагает военный аналитик Михаил Онуфриенко.

Объявления о начале контрнаступления со стороны Киева не было. Однако Онуфриенко считает, что оно уже началось. Операция оказалось не такой, как многие ожидали: ВС Украины не смогли собрать 100-тысячный ударный кулак. Войска наступают небольшими группами в разных местах, пытаясь продавить оборону ВС РФ.

Издание The New York Times отмечает, что попытка проверить позиции российской армии — традиционная тактика, которой США обучают украинцев.

По мнению Онуфриенко, приоритетным является южное направление. ВСУ пытаются перерезать сухопутный коридор в Крым.

Представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что у Киева есть всё необходимое оружие для контрнаступления. Однако замглавы президентского офиса Игорь Жовква сетует, что оружия недостаточно. Киеву не хватает, в частности, ракет для систем ПВО Patriot. Несмотря на разногласия, США считают, что контрнаступление позволит отбить у России стратегически важные территории.