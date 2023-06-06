ВСУ расстреляли свой танк Leopard 2 из двух орудий

0:48 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинские военные несколько дней назад расстреляли свой же танк Leopard 2. Об этом случае рассказал врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Фото: avto.goodfon.ru

По его словам, при попытке прорыва боевиков вооружённых сил Украины (ВСУ) на одном из участков фронта российские бойцы подбили "Леопард" и попытались оттащить его к себе для изучения.

Когда военные РФ выдвинулись, чтобы вытащить немецкий танк, появилось ещё два танка ВСУ, которые вместо того чтобы отражать атаку начали уничтожать Leopard из двух орудий. Они расстреляли его до неузнаваемости, заявил политик.

Вчера Минобороны РФ сообщило об уничтожении восьми танков "Леопард" в ходе отражения наступления ВСУ.

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