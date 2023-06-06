Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
От отравления сидром в Ульяновской области скончались еще два человека
РИА Новости: учёные назвали палладий металлом будущего
Максим Галкин* посмеялся над атакой Москвы украинскими беспилотниками: "Мой замок не тронули"
Зеленский обвинил Россию в разрушении Каховской ГЭС
Порошенко заявил, что контрнаступление Украины начнётся в ближайшие часы
Зачем водители на трассе чередуют правый и левый поворотники
ФСБ: Украина готовила теракт на территории России с использованием "грязных бомб"
Глава табачной компании Philip Morris призвал власти Великобритании назвать дату введения запрета на сигареты
РИА Новости: войска ВС Украины начинают обещанное контрнаступление

ВСУ расстреляли свой танк Leopard 2 из двух орудий

0:48
Силовые структуры

Украинские военные несколько дней назад расстреляли свой же танк Leopard 2. Об этом случае рассказал врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

ВСУ расстреляли свой танк Leopard 2 из двух орудий
Фото: avto.goodfon.ru

По его словам, при попытке прорыва боевиков вооружённых сил Украины (ВСУ) на одном из участков фронта российские бойцы подбили "Леопард" и попытались оттащить его к себе для изучения.

Когда военные РФ выдвинулись, чтобы вытащить немецкий танк, появилось ещё два танка ВСУ, которые вместо того чтобы отражать атаку начали уничтожать Leopard из двух орудий. Они расстреляли его до неузнаваемости, заявил политик.

Вчера Минобороны РФ сообщило об уничтожении восьми танков "Леопард" в ходе отражения наступления ВСУ.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Уничтоженная бронетехника НАТО на Запорожском направлении
Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Туристка из РФ рассказала правду об отношении к русским в Турции

Россиянка поделилась впечатлениями о прошедшем отдыхе в Турции и сообщила о хамском отношении к её соотечественникам на курорте.

Туристка из РФ пожаловалась на хамское отношение к россиянам на курорте в Турции
Ходаковский: у ВСУ получилось зацепиться за Новодонецкое
Ходаковский о ситуации на СВО: В целом сегодня баланс в пользу противника
Признаки предчувствия смерти перечислили эксперты
В Европе назревает новый конфликт: Польша готовится к войне
Гитлеровский фашизм лёг в Польше на благодатную почву Сергей Лебедев Вермишелевый хаб Европы — такое будущее ждёт Украину Андрей Николаев ВКС РФ за три недели мая сорвали планы ВСУ по контрнаступлению Любовь Степушова
Автомобилистам грозят новые штрафы с 1 сентября 2023 года
Боевики ВСУ перешли в наступление под Угледаром
О том, как улучшить качество секса, рассказала эксперт Вестминстерского университета
О том, как улучшить качество секса, рассказала эксперт Вестминстерского университета
Последние материалы
РВ: через 5 часов уровень воды у Каховской ГЭС достигнет критического уровня, Киев объявил эвакуацию
От отравления сидром в Ульяновской области скончались еще два человека
РИА Новости: учёные назвали палладий металлом будущего
Максим Галкин* посмеялся над атакой Москвы украинскими беспилотниками: "Мой замок не тронули"
Быстро и дёшево: где ремонтируют свои авто таксисты
Зеленский обвинил Россию в разрушении Каховской ГЭС
Порошенко заявил, что контрнаступление Украины начнётся в ближайшие часы
Зачем водители на трассе чередуют правый и левый поворотники
ВСУ расстреляли свой танк Leopard 2 из двух орудий
ФСБ: Украина готовила теракт на территории России с использованием "грязных бомб"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников