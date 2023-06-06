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Порошенко заявил, что контрнаступление Украины начнётся в ближайшие часы

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Силовые структуры

Экс-президент Украины Пётр Порошенко заявил, что контрнаступление ВСУ начнётся в ближайшие часы на разных направлениях.

Порошенко заявил, что контрнаступление Украины начнётся в ближайшие часы
Фото: Министерство обороны Украины

По его словам, предстоящие события на линии соприкосновения следует называть "генерализованной атакой" Киева.

"Не недели, а дни. Часы", — сказал Порошенко в интервью Corriere della Sera, отвечая на вопрос о том, когда ВСУ перейдут в наступление.

Кроме того, он добавил, что у Киева есть гораздо лучшие посредники по урегулированию конфликтной ситуации, чем папа Римский Франциск. Как пояснил политик, речь идёт о солдатах украинской армии.

"Они — наши лучшие посредники", — подчеркнул экс-глава Украины.

В этом же интервью Порошенко сообщил о провале Минских соглашений, однако добавил, что эти договорённости позволили ему вооружить Украину и построить армию.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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