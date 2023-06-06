Экс-президент Украины Пётр Порошенко заявил, что контрнаступление ВСУ начнётся в ближайшие часы на разных направлениях.
По его словам, предстоящие события на линии соприкосновения следует называть "генерализованной атакой" Киева.
"Не недели, а дни. Часы", — сказал Порошенко в интервью Corriere della Sera, отвечая на вопрос о том, когда ВСУ перейдут в наступление.
Кроме того, он добавил, что у Киева есть гораздо лучшие посредники по урегулированию конфликтной ситуации, чем папа Римский Франциск. Как пояснил политик, речь идёт о солдатах украинской армии.
"Они — наши лучшие посредники", — подчеркнул экс-глава Украины.
В этом же интервью Порошенко сообщил о провале Минских соглашений, однако добавил, что эти договорённости позволили ему вооружить Украину и построить армию.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Россиянка поделилась впечатлениями о прошедшем отдыхе в Турции и сообщила о хамском отношении к её соотечественникам на курорте.