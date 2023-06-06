Порошенко заявил, что контрнаступление Украины начнётся в ближайшие часы

0:57 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Экс-президент Украины Пётр Порошенко заявил, что контрнаступление ВСУ начнётся в ближайшие часы на разных направлениях.

Фото: Министерство обороны Украины

По его словам, предстоящие события на линии соприкосновения следует называть "генерализованной атакой" Киева.

"Не недели, а дни. Часы", — сказал Порошенко в интервью Corriere della Sera, отвечая на вопрос о том, когда ВСУ перейдут в наступление.

Кроме того, он добавил, что у Киева есть гораздо лучшие посредники по урегулированию конфликтной ситуации, чем папа Римский Франциск. Как пояснил политик, речь идёт о солдатах украинской армии.

"Они — наши лучшие посредники", — подчеркнул экс-глава Украины.

В этом же интервью Порошенко сообщил о провале Минских соглашений, однако добавил, что эти договорённости позволили ему вооружить Украину и построить армию.