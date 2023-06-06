Экстренные службы: на Каховской ГЭС разрушены 14 из 28 пролётов

0:52 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Сотрудник экстренных служб сообщил, что половина пролётов Каховской ГЭС уничтожена из-за атаки армии Украины.

Фото: wikimedia.com

По данным служб, разрушены 14 из 28 пролётов.

"Обрушение продолжается", — подчеркнул собеседник ТАСС.

Известно, что ВСУ нанесли удар по станции в ночь на вторник, шестое июня. Предположительно, военные использовали реактивную систему залпового огня "Ольха". Подтопление грозит 80 населённым пунктам.

Глава областной администрации в Херсонской области Александр Прокудин сообщил, что частично или полностью затоплены следующие населённые пункты:

Львов,

Тягинка,

Одрадокаменка,

Ивановка,

Понятовка,

Никольское,

Белозёрка,

Токаревка,

микрорайон Остров.