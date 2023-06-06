Сотрудник экстренных служб сообщил, что половина пролётов Каховской ГЭС уничтожена из-за атаки армии Украины.
По данным служб, разрушены 14 из 28 пролётов.
"Обрушение продолжается", — подчеркнул собеседник ТАСС.
Известно, что ВСУ нанесли удар по станции в ночь на вторник, шестое июня. Предположительно, военные использовали реактивную систему залпового огня "Ольха". Подтопление грозит 80 населённым пунктам.
Глава областной администрации в Херсонской области Александр Прокудин сообщил, что частично или полностью затоплены следующие населённые пункты:
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