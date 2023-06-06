Разрушение Каховской ГЭС: ситуация на 10:30

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Уровень подъёма воды в Новой Каховке по состоянию на 10:30 достиг пятиметровой отметки. Местная власть приступила к частичной эвакуации населения. Затопило прибрежные зоны под Корсунками и Днепрянами.

Фото: wikimedia.com

В Алёшки, Новую Каховку и Голую Пристань направили оперативные группы спасателей МЧС РФ. Прибрежную часть Новокаховского городского округа временно отключили от электроснабжения, сообщает военный аналитик Рыбарь.

Боевики ВСУ активно эвакуируют личный состав с островов в дельте Днепра. Российские военнослужащие ведут по ним прицельный артиллеристский огонь.

На противоположном берегу частично либо полностью затопило: Понятовку, Львово, Тягинку, Ивановку, Отрадокаменку, Токаревку, Белозёрку и микрорайон в Херсоне.