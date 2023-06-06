Уровень подъёма воды в Новой Каховке по состоянию на 10:30 достиг пятиметровой отметки. Местная власть приступила к частичной эвакуации населения. Затопило прибрежные зоны под Корсунками и Днепрянами.
В Алёшки, Новую Каховку и Голую Пристань направили оперативные группы спасателей МЧС РФ. Прибрежную часть Новокаховского городского округа временно отключили от электроснабжения, сообщает военный аналитик Рыбарь.
Боевики ВСУ активно эвакуируют личный состав с островов в дельте Днепра. Российские военнослужащие ведут по ним прицельный артиллеристский огонь.
На противоположном берегу частично либо полностью затопило: Понятовку, Львово, Тягинку, Ивановку, Отрадокаменку, Токаревку, Белозёрку и микрорайон в Херсоне.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Россиянка поделилась впечатлениями о прошедшем отдыхе в Турции и сообщила о хамском отношении к её соотечественникам на курорте.