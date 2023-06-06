Временно исполняющий обязанности руководителя Херсонской области Владимир Сальдо прокомментировал атаку на Каховскую ГЭС.
"Разрушение привело к стоку вниз по Днепру большого, но не критичного объёма воды. Оно не помешает нашим военным защитить левобережье", — написал чиновник в своём официальном Telegram-канале.
Политик обвинил ВСУ в совершении преступления. Он подчеркнул, что из-за них повреждена гражданская инфраструктура. Однако, по словам врио главы региона, происшествие не повлияет на обстановку в области серьёзным образом.
"Не потребуется даже крупная эвакуация людей", — отметил Сальдо.
Также он связал удар по станции с попыткой Киева отвлечь людей от неэффективного "контрнаступления". Вместе с этим чиновник сказал, что у властей Украины не получится реализовать свой план.
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