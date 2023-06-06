Володин: второй день идёт контрнаступление киевского режима, успехов у ВСУ нет

1:14 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

У Вооружённых сил Украины (ВСУ) нет успехов в контрнаступлении, которое идёт второй день. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Фото: State Duma Russia/via Globallookpress.com

По его словам, цели и задачи в ходе наступательной операции Киева не достигаются. Кроме того, он обратил внимание на огромные потери в рядах ВСУ. Как пояснил политик, именно поэтому генсек НАТО Йенс Столтенберг, президент США Джо Байден, а также глава Украины Владимир Зеленский сохраняют молчание.

"Второй день идёт контрнаступление киевского режима. Молчание об этом Зеленского, Столтенберга, Байдена неслучайно. Успехов нет", — подчеркнул Володин в Telegram-канале.

Он добавил, что только за минувшие сутки ВС РФ уничтожили около 2 тысяч боевиков ВСУ и иностранных наёмников, поразили 109 боевых машин пехоты и сожгли 32 танка, в том числе восемь немецких "Леопардов" и три французских AMX-10.

Ранее в Минобороны России сообщили, что Киев предпринял попытку крупномасштабного контрнаступления на Южно-Донецком направлении.