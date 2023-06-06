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Володин: второй день идёт контрнаступление киевского режима, успехов у ВСУ нет

1:14
Силовые структуры

У Вооружённых сил Украины (ВСУ) нет успехов в контрнаступлении, которое идёт второй день. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Володин: второй день идёт контрнаступление киевского режима, успехов у ВСУ нет
Фото: State Duma Russia/via Globallookpress.com

По его словам, цели и задачи в ходе наступательной операции Киева не достигаются. Кроме того, он обратил внимание на огромные потери в рядах ВСУ. Как пояснил политик, именно поэтому генсек НАТО Йенс Столтенберг, президент США Джо Байден, а также глава Украины Владимир Зеленский сохраняют молчание.

"Второй день идёт контрнаступление киевского режима. Молчание об этом Зеленского, Столтенберга, Байдена неслучайно. Успехов нет", — подчеркнул Володин в Telegram-канале.

Он добавил, что только за минувшие сутки ВС РФ уничтожили около 2 тысяч боевиков ВСУ и иностранных наёмников, поразили 109 боевых машин пехоты и сожгли 32 танка, в том числе восемь немецких "Леопардов" и три французских AMX-10.

Ранее в Минобороны России сообщили, что Киев предпринял попытку крупномасштабного контрнаступления на Южно-Донецком направлении.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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