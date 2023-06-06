В армии Украины заявили, что подтопление территорий в результате удара по Каховской ГЭС не помешает наступлению

0:41 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Командующий украинскими объединёнными силами Сергей Наев сказал, что подтопление населённых пунктов после удара по Каховской ГЭС не остановит контрнаступление армии.

Фото: Министерство обороны Украины

Как подчеркнул военный, командование ВСУ уже получило расчёты о последствиях прорыва дамбы.

"Происшествие не должно помешать нашему наступлению на тех направлениях, где может быть разлив воды", — отметил командующий, слова которого приводит "Укринформ".

Ранее удар по станции прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что целью Киева являлось лишение Крыма воды.