Командующий украинскими объединёнными силами Сергей Наев сказал, что подтопление населённых пунктов после удара по Каховской ГЭС не остановит контрнаступление армии.
Как подчеркнул военный, командование ВСУ уже получило расчёты о последствиях прорыва дамбы.
"Происшествие не должно помешать нашему наступлению на тех направлениях, где может быть разлив воды", — отметил командующий, слова которого приводит "Укринформ".
Ранее удар по станции прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что целью Киева являлось лишение Крыма воды.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Россиянка поделилась впечатлениями о прошедшем отдыхе в Турции и сообщила о хамском отношении к её соотечественникам на курорте.