GT: боевики ВСУ оказались в тупиковом положении на старте контрнаступления из-за серьёзных потерь

0:46 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Колоссальные потери в значительной степени осложнили возможности киевского режима для успешного проведения контрнаступления, невзирая на военную помощь, получаемую от коллективного Запада, пишет Global Times.

Фото: anticwar.ru

"Украинские войска вряд ли способны существенно изменить текущую ситуацию, поскольку они понесли большие потери в предыдущем сражении под Артёмовском, — говорится в публикации. — Западные поставки не смогут эффективно помочь им добиться победы над Россией".

Аналитик Института исследований РФ Чжан Хун заявил, что невзирая на систематические теракты и диверсии, совершаемые украинцами, в настоящее время особенно ощутим их тупик на театре боевых действий.