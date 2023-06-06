Колоссальные потери в значительной степени осложнили возможности киевского режима для успешного проведения контрнаступления, невзирая на военную помощь, получаемую от коллективного Запада, пишет Global Times.
"Украинские войска вряд ли способны существенно изменить текущую ситуацию, поскольку они понесли большие потери в предыдущем сражении под Артёмовском, — говорится в публикации. — Западные поставки не смогут эффективно помочь им добиться победы над Россией".
Аналитик Института исследований РФ Чжан Хун заявил, что невзирая на систематические теракты и диверсии, совершаемые украинцами, в настоящее время особенно ощутим их тупик на театре боевых действий.
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