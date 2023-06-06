Руководитель Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что армия Украины в понедельник, пятого июня, пыталась наступать на семи направлениях.
"Попытки наступления сорваны, противник остановлен", — сказал российский министр.
Вместе с этим глава военного ведомства указал на мужество и героизм солдат и офицеров ВС РФ. По данным Шойгу, эффективнее всего работали подразделения 433-го мотострелкового полка 127-й мотострелковой дивизии, 37-й и 60-й мотострелковых бригад.
Также руководитель МО заявил, что в результате отражения атак ВСУ потери российской стороны составили 71 человек убитыми и 210 ранеными.
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