Шойгу проинформировал о недостигнутых ВСУ целях наступления

0:48 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Руководитель Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что армия Украины в понедельник, пятого июня, пыталась наступать на семи направлениях.

Фото: mil.ru

"Попытки наступления сорваны, противник остановлен", — сказал российский министр.

Вместе с этим глава военного ведомства указал на мужество и героизм солдат и офицеров ВС РФ. По данным Шойгу, эффективнее всего работали подразделения 433-го мотострелкового полка 127-й мотострелковой дивизии, 37-й и 60-й мотострелковых бригад.

Также руководитель МО заявил, что в результате отражения атак ВСУ потери российской стороны составили 71 человек убитыми и 210 ранеными.