Подполковник ВС США Дэвис указал Зеленскому на цену его ошибки на фронте

0:50 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Подполковник Вооружённых сил США в отставке Дэниел Дэвис рассказал о последствиях ошибочной оценки готовности армии к контрнаступлению со стороны украинского лидера Владимира Зеленского.

Фото: lentka.com

Как предупредил военный, ВСУ могут быть полностью уничтожены. Также эксперт добавил, что понимает надежду президента на победу.

"С военной точки зрения, если убрать эмоции и оценить соотношение сил, у Киева нет оснований для оптимизма", — подчеркнул Дэвис, видео с мнением специалиста доступно на YouTube-канале Judging Freedom.

Вместе с этим он счёл намерения Зеленского опасной авантюрой.

"Я надеюсь, что он осознаёт, что фактически его жизнь находится под угрозой", — заключил подполковник ВС США в отставке.