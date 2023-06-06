Подполковник Вооружённых сил США в отставке Дэниел Дэвис рассказал о последствиях ошибочной оценки готовности армии к контрнаступлению со стороны украинского лидера Владимира Зеленского.
Как предупредил военный, ВСУ могут быть полностью уничтожены. Также эксперт добавил, что понимает надежду президента на победу.
"С военной точки зрения, если убрать эмоции и оценить соотношение сил, у Киева нет оснований для оптимизма", — подчеркнул Дэвис, видео с мнением специалиста доступно на YouTube-канале Judging Freedom.
Вместе с этим он счёл намерения Зеленского опасной авантюрой.
"Я надеюсь, что он осознаёт, что фактически его жизнь находится под угрозой", — заключил подполковник ВС США в отставке.
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