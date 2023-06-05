РВ: российские десантники накрыли позиции диверсантов ВСУ под Херсоном

0:48 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Десантники армии России уничтожили позиции диверсионно-разведывательных групп ВСУ на берегу Днепра у Херсона. Об этом сообщают военкоры "Русской Весны" в своём Telegram-канале.

Десантники накрыли позиции ДРГ ВСУ под Херсоном

Они отметили, что украинские диверсанты заняли дома в районе Дач и постоянно пытаются закрепиться на левом берегу. Однако артиллеристы ВДВ точными ударами разделили боевиков на два лагеря: одни ликвидированы, другие спасаются бегством.

А тех, кто упорно продолжает приплывать и сидеть в дачных домиках, остаётся всё меньше из-за артиллерийского огня, заключили авторы издания.

Ранее сообщалось, что военные РФ перешли в контратаку на Запорожском направлении, уничтожая и отбрасывая ВСУ.