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РВ: российские десантники накрыли позиции диверсантов ВСУ под Херсоном

0:48
Силовые структуры

Десантники армии России уничтожили позиции диверсионно-разведывательных групп ВСУ на берегу Днепра у Херсона. Об этом сообщают военкоры "Русской Весны" в своём Telegram-канале.

Десантники накрыли позиции ДРГ ВСУ под Херсоном

Они отметили, что украинские диверсанты заняли дома в районе Дач и постоянно пытаются закрепиться на левом берегу. Однако артиллеристы ВДВ точными ударами разделили боевиков на два лагеря: одни ликвидированы, другие спасаются бегством.

А тех, кто упорно продолжает приплывать и сидеть в дачных домиках, остаётся всё меньше из-за артиллерийского огня, заключили авторы издания.

Ранее сообщалось, что военные РФ перешли в контратаку на Запорожском направлении, уничтожая и отбрасывая ВСУ.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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