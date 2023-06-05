Десантники армии России уничтожили позиции диверсионно-разведывательных групп ВСУ на берегу Днепра у Херсона. Об этом сообщают военкоры "Русской Весны" в своём Telegram-канале.
Они отметили, что украинские диверсанты заняли дома в районе Дач и постоянно пытаются закрепиться на левом берегу. Однако артиллеристы ВДВ точными ударами разделили боевиков на два лагеря: одни ликвидированы, другие спасаются бегством.
А тех, кто упорно продолжает приплывать и сидеть в дачных домиках, остаётся всё меньше из-за артиллерийского огня, заключили авторы издания.
Ранее сообщалось, что военные РФ перешли в контратаку на Запорожском направлении, уничтожая и отбрасывая ВСУ.
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